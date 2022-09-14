Beşiktaş'ta Josef de Souza geri dönüyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçında yaşananlar sebebiyle 1 maç ceza alan Josef de Souza'nın İstanbulspor karşılaşmasında formasına kavuşacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta yaşananlar sebebiyle 1 maç ceza almıştı. Siyah-beyazlıların takım kaptanı, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden 11'e dönecek.
ORTA SAHADA DİRENCİ ARTIRACAK
Fanatik'in haberine göre teknik direktör Valerien Ismael, takımın orta sahadaki direncini artırmak için Josef'e forma verecek. Bilindiği üzere Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasını cezalı olduğu için tribünden izlemişti.
YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ
Beşiktaş Kulübü, önceki günkü Başakşehir maçında Josef de Souza'ya destek için Brezilyalı futbolcunun maskelerini dağıtmıştı. Binlerce taraftar, Vodafone Park'ta Josef'in yüzünü gösteren maskeleri maç içerisinde takarak 33 yaşındaki futbolcuya desteklerini gösterdiler. Deneyimli oyuncunun, bu hareketten dolayı maçın ardından yönetimle görüşüp teşekkür ettiği kaydedildi.
ANKARAGÜCÜ MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'yle oynanan maçta bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir kişi, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı. O anlarda takım arkadaşlarını korumak için devreye giren kaptan Josef de Souza, fiili müdahale yapan kişiyi etkisiz hale getirmişti. Bu hareket sebebiyle kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Josef, düzenlediği basın toplantısıyla bu karara tepki göstermiş ve ardından mecburen önceki günkü Başakşehir maçını tribünden izlemişti.
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