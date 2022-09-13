Beşiktaş'tan Destanoğlu'na 5 yıllık teklif!
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp 21 yaşındaki file bekçisine 5 yıllık kontrat teklif etti.
Beşiktaş'ın 1. kalecisi konumunda olan Ersin'in devam eden kontratı sezon sonunda tamamlanacak.
21 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş, henüz anlaşma sağlayamadı. Transfer dönemi devam ederken gerçekleşen görüşmede Ersin'e 5 yıllık kontrat teklif edilmişti.
Oyuncunun talebi ile siyah beyazlı kulübün teklifi uyuşmadığı için anlaşma gerçekleşmedi. Ersin ve menajeri ile yeniden biraraya gelecek olan yönetim kurulu, 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, 90 maçta siyah beyazlı takımın kalesini korudu.
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