Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den kaleci kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kaleci problemi devam ediyor. İddiaya göre Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, İstanbulspor karşılaşmasında kaleyi Mert Günok'a teslim edecek.
Beşiktaş'ta gözler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah-beyazlılarda kalede dengeler değişmek üzere.
ISMAEL REKABETİ ARTIRACAK
Teknik direktör Valerien Ismael, son maçlarda kaleyi Emre Bilgin'e vermişti. Genç kaleci şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Formayı Ersin Destanoğlu'ndan alıp Emre'ye veren Ismael, rekabet için farklı bir yolu seçti.
MERT GÜNOK KALEYE GEÇECEK
Fanatik’in haberine göre Fransız çalıştırıcı, Mert Günok'u da yarışa dahil etti. İstanbulspor maçında Mert Günok'un kaleye geçmesi bekleniyor. Geçen sezon sakatlık sorunları yaşayan Mert Günok, 5 maçta 450 dakika süre aldı. Günok, bu sezon ligde hiç maç oynamadı.
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