Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Romain Saiss'in partnerini buldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Faslı stoper Romain Saiss'in savunmadaki partnerini buldu.
Beşiktaş'ın transfer dönemindeki son hamlesi, Fenerbahçe ile de anılan ve Adana Demirspor'dan kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç olmuştu. Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.
TAYYİP TALHA 11 İÇİN HAZIR
Fanatik'in haberine göre, Necip Uysal'ın iyi bir sezon başlangıcı yapmasına rağmen Başakşehir karşısındaki performansından memnun olmayan Ismael, İstanbulspor karşısında ilk 11'de Romain Saiss'in partneri olarak Tayyip'i sahaya sürecek.
"TELAFİ EDECEĞİZ" DEMİŞTİ
Tayyip Talha, 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçı sonrasında, "Beşiktaş taraftarı önünde ilk maçıma çıktım. İlk maçımda kazanmak isterdim. Taraftara teşekkür ederim. Çok iyi bir takımız, bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi olacak" sözlerini kullanmıştı.
İKİ KULÜBÜN GÜNDEMİNDEYDİ
Bilindiği üzere Tayyip Talha Sanuç için hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe devredeydi. 22 yaşındaki stoperi siyah-beyazlılar, 1.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Başakşehir maçında yedeklerde başlayan Sanuç, 15 dakika görev yapmıştı. TFF'nin 8+3 konusundaki net kararı sonrası Valerien Ismael, genç stoperi değerlendirecek.
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