Beşiktaş’ta kötü gidişat sürüyor
Trabzonspor yarın Adana Demirspor karşısında galibiyet uzanırsa, Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalacak.
Süper Lig’de oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve ardından Sergen Yalçın’ın istifası konuşulan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kötü gidişatı durduramadı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kötü gidişata ‘dur’ diyemedi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Can Bozdoğan’ın attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda beklentiyi karşılayamadı ve tutuk bir oyun sergiledi. Kasımpaşa 82. dakikada Umut Bozok’un golüyle eşitliği yakalarken maç da 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa deplasmanında da kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlıların zirveyle arasındaki puan farkı da her geçen gün açılıyor.
PUAN FARKI 15
Kasımpaşa maçı öncesinde lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, aldığı 1 puanla farkı 15’e indirdi ancak bordo-mavili rakibinin 1 maçı eksik. Eğer Trabzonspor yarın Adana Demirspor karşısında galibiyet uzanırsa, Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalacak.
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