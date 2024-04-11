Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mert Günok'un, Samsunspor maçında kalede olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:04
Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan kaleci Mert Günok'un kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti.

Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi.

Sabah'ın haberine göre, Mert Günok'un, Samsunspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

SALİH YETİŞMEYECEK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, Samsunspor maçında görev alamayacak ancak kupadaki Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.


beşiktaş haberleri mert günok haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş BOA'dan hakem tepkisi: 'Parkede olan basketbol değildi'

Beşiktaş BOA'dan hakem tepkisi: 'Parkede olan basketbol değildi'
Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı

Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Romeu'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Romeu'dan geleceğiyle ilgili açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüberküloza dikkat: Her 4 kişiden biri enfekte

Tüberküloza dikkat: Her 4 kişiden biri enfekte
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Süper Kupa'da sahadan çekilmişti: Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!

Süper Kupa'da sahadan çekilmişti: Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Android için Apple'da yıllardır olan özellik sunuldu

Android için Apple'da yıllardır olan özellik sunuldu
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'

Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak