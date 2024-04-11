Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mert Günok'un, Samsunspor maçında kalede olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta, Başakşehir maçında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan kaleci Mert Günok'un kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti.
Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi.
Sabah'ın haberine göre, Mert Günok'un, Samsunspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
SALİH YETİŞMEYECEK
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, Samsunspor maçında görev alamayacak ancak kupadaki Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.
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