Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, takımla çalışmalara başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim günü Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Miralem Pjanic takımla çalışmalara başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Minik kale maç sonrası yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut idmanıyla siyah-beyazlı oyuncular günü noktaladı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Miralem Pjanic ise takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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