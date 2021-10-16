Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 09:31
<p>Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Başakşehir'e konuk oldu.&nbsp;</p>

Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Başakşehir'e konuk oldu. 

<p>Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak göreve geldiği Başakşehir ile ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynadı.</p>

Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak göreve geldiği Başakşehir ile ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynadı.

<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.</p><p>İşte Dilmen'in yorumları:</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

<p>"Bildiğimiz Beşiktaş’ın kalitesinden yoksundular. Golde kesinlikle Mert’in hatası vardı. Bence bu maç rotasyon zamanı değildi. Çünkü Beşiktaş 17 puanda. Ersin ile Mert arasında büyük uçurum yok ama Ersin, çok fit durumda. Mert’in de maç eksiği var."</p>

"Bildiğimiz Beşiktaş’ın kalitesinden yoksundular. Golde kesinlikle Mert’in hatası vardı. Bence bu maç rotasyon zamanı değildi. Çünkü Beşiktaş 17 puanda. Ersin ile Mert arasında büyük uçurum yok ama Ersin, çok fit durumda. Mert’in de maç eksiği var."

<p>"Başakşehir, Emre Belözoğlu ile iyi hazırlanmış ama Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk yarı izlediğimiz bölümlerde, en az 4-5 tane pozisyonu var her iki takımın da. Başakşehir'in 1-2 tane daha fazla.&nbsp; Bildiğimiz Beşiktaş kalitesinden yoksunlar. Başakşehir tecrübeli ve kaliteli. Mert'in bireysel hatası geldi ve affetmediler. Kalede rotasyon zamanı değildi. Ersin'le başlamalıydı. Futbolda duygusallığa yer yok. Bu maç rotasyon maçı değil.”</p>

"Başakşehir, Emre Belözoğlu ile iyi hazırlanmış ama Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk yarı izlediğimiz bölümlerde, en az 4-5 tane pozisyonu var her iki takımın da. Başakşehir'in 1-2 tane daha fazla.  Bildiğimiz Beşiktaş kalitesinden yoksunlar. Başakşehir tecrübeli ve kaliteli. Mert'in bireysel hatası geldi ve affetmediler. Kalede rotasyon zamanı değildi. Ersin'le başlamalıydı. Futbolda duygusallığa yer yok. Bu maç rotasyon maçı değil.”

<p>"Derli toplu mu Beşiktaş? Değil. Uzun süredir olmadığı kadar egoist, böyle değildi. Frikik oluyor, herkes koşuyor. Batshuayi topa vurduğu zaman ıslık sesi geliyor. Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Bireysel performanslarla sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Teixeira, gol atmasına rağmen henüz hazır değil.''</p>

"Derli toplu mu Beşiktaş? Değil. Uzun süredir olmadığı kadar egoist, böyle değildi. Frikik oluyor, herkes koşuyor. Batshuayi topa vurduğu zaman ıslık sesi geliyor. Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Bireysel performanslarla sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Teixeira, gol atmasına rağmen henüz hazır değil.''

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