Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu

"Derli toplu mu Beşiktaş? Değil. Uzun süredir olmadığı kadar egoist, böyle değildi. Frikik oluyor, herkes koşuyor. Batshuayi topa vurduğu zaman ıslık sesi geliyor. Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Bireysel performanslarla sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Teixeira, gol atmasına rağmen henüz hazır değil.''