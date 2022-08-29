Beşiktaş'ta Muleka bu haftayı da boş geçmedi!
Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu yıldızı Jackson Muleka, geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçının ardından bu hafta Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Muleka attığı 2 golle, üst üste 2 haftada 3 gol kaydetti.
Beşiktaş’ın sezon başında Standard Liege’den kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Süper Lig’deki 3. maçında 3. golünü kaydetti.
Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşayan Muleka, Sivasspor karşısında da takımına 2 gollük katkıda bulundu.
12. dakikada Weghorst’un pasında penaltı noktasında zor pozisyonda kayarak vuran ve takımını öne geçiren 22 yaşındaki futbolcu, dakikalar 42’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıktı.
Masuaku’nun soldan kullandığı kornerde topa uçarak vurmak isteye Muleka, omuzuyla yaptığı vuruşla farkı 3’e çıkardı.
Muleka, Sivasspor maçıyla birlikte 3. maçında 3. golünü atmış oldu. Yıldız oyuncu 62. dakikada yerini Kenan Karaman’a bıraktı.
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