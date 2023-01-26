Beşiktaş'ta orta saha transferine iki aday

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın orta saha bölgesi için Kolombiyalı Wilmar Barrios ve Venezuelalı Jose Martínez ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 21:44
Beşiktaş'ta orta saha transferine iki aday
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Beşiktaş, defansif orta saha transfer için yurt dışında iki koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Şenol Güneş'in raporu üzerine defansif orta saha arayan Beşiktaş, çalışmalarını hem ABD'de hem Rusya'da önemli aşamaya getirdi.

Wilmar Barrios

RUSYA'DAN ADAY: BARRIOS

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Kolombiyalı milli orta saha oyuncusu Wilmar Barrios için Zenit'e teklif yaptı.

ABD'DEN ADAY: MARTINEZ

İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre ise Beşiktaş, Philadelphia'da oynayan Venezuelalı orta saha Jose Martínez için 2 milyon dolar teklif etti.

 Jose Martínez

Beşiktaş yönetim, oyuncuya ise 2.5 senelik kontrat teklif etti ve oyuncu da gelmek istediğini belirtti. Beşktaş ile ABD kulübü arasında pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.

YÖNETİM BİR AN ÖNCE İMZAYI İSTİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, kısa süre içerisinde iki oyuncudan en az birini transfer ederek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Şenol Güneş'i mutlu etmeyi hedefliyor.


Wilmar Barrios Jose Martínez beşiktaş

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