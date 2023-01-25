Beşiktaş'tan Aissa Laidouni hamlesi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Tunuslu futbolcu Aissa Laidouni ile ilgilendiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:41
Beşiktaş'tan Aissa Laidouni hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Ferençvaroş'ta forma giyen Tunuslu orta saha Aissa Laidouni ile ilgileniyor.

Aissa Laidouni 

DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Haberde, siyah-beyazlı ekibin Laidouni'yi bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yazıldı.

26 yaşındaki Tunuslu oyuncu, bu sezon Ferençvaroş forması ile çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Laidouni'nin piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.


Aissa Laidouni beşiktaş Ferençvaroş

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