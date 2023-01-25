Beşiktaş'tan Aissa Laidouni hamlesi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Tunuslu futbolcu Aissa Laidouni ile ilgilendiği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Ferençvaroş'ta forma giyen Tunuslu orta saha Aissa Laidouni ile ilgileniyor.
Aissa Laidouni
DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Haberde, siyah-beyazlı ekibin Laidouni'yi bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yazıldı.
26 yaşındaki Tunuslu oyuncu, bu sezon Ferençvaroş forması ile çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Laidouni'nin piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.
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