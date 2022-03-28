Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef de Souza takıma döndü
Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan Miralem Pjanic ve Josef de Souza takıma döndü. İki futbolcu da görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
Beşiktaş’ta Miralem Pjanic takımla antrenmanlara başladı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyen Bosnalı oyuncunun tedavisi tamamlandı. Hazır durumda olan Pjanic, görev verilmesi halinde Trabzonspor derbisinde sahada olacak.
Siyah beyazlıların son oynadığı Atakaş Hatayspor maçı sonrası tedavi gören Josef de Souza da takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı nediyle sezonu kapatan Mert Günok dışında eksik yok.
Pjanic bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkıp 4 asist yaparken, Josef 34 maça çıktı ve 3 gol attı.
İlgili Haberler
- Metin Öztürk: 6 ay sonra gönderilmek için üç sene çalışma yapmam
- Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu
- Galatasaray'da Burak Elmas idari ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı
Video Haberler
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
En Çok Okunan Haberler
- Mevlitte 130 kişi zehirlendi
- AB'den Ruslara ve Belaruslulara yaptırım kararı
- Ukrayna, İstanbul'daki görüşme için gün ve saat verdi
- Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu
- Boşandığı kadını bacağından vurdu
- Beşiktaş'ın Trabzonspor hazırlığında dikkat çeken detay!
- Ekonomik kriz çiftçiye bahçe yaktırdı!
- Kalp krizi geçiren ünlü hakem, acil ameliyata alındı
- '2023'ten sonra açıklayacağız...'
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza