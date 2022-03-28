Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef de Souza takıma döndü

28 Mart 2022 Pazartesi, 14:06

Beşiktaş’ta Miralem Pjanic takımla antrenmanlara başladı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyen Bosnalı oyuncunun tedavisi tamamlandı. Hazır durumda olan Pjanic, görev verilmesi halinde Trabzonspor derbisinde sahada olacak.

Siyah beyazlıların son oynadığı Atakaş Hatayspor maçı sonrası tedavi gören Josef de Souza da takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı nediyle sezonu kapatan Mert Günok dışında eksik yok.

Pjanic bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkıp 4 asist yaparken, Josef 34 maça çıktı ve 3 gol attı.