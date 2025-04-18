Beşiktaş'ta rota Paul Onuachu!
Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu geliştirme kapsamında ilk olarak forvet transferini bitirmek istiyor.
Gelecek sezon transfer dönemi için düğmeye basan Beşiktaş, ilk olarak yıllardır sıkıntı çekilen forvet bölgesine transfer yapmak istiyor. Bu yönde çalışmalara başlayan Beşiktaş, listeyi hazırladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuk olduğu TRT Spor'da forvet transferini işaret ederek "Ciddi bir 9 numara transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kara kartal, daha önce de gündemine aldığı Paul Onuachu için yeniden harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı golcü için temaslar sıklaştırıldı.
Yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve ekibinin onayıyla Paul Onuachu'yu kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, golcü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Southampton'ın Premier Lig'den düşmesi, transfer sürecini kolaylaştırdı. Küme düşmeyle birlikte Onuachu'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi devreye girdi.
Yaşanan gelişmeler doğrultusunda oyuncunun bedelsiz transfer hakkı doğdu. Bu gelişme, Yönetim, Onuachu'yu bedelsiz olarak kadroya katarak, forvet hattına ciddi bir güç katmanın hedefinde.
İngiltere'de 25 maçta forma giyen ve 974 dakika sahada kalan deneyimli golcü, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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