Beşiktaş'ta sakatlık: Gabriel Paulista oyuna devam edemedi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı.

Beşiktaş'ta sakatlık: Gabriel Paulista oyuna devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:28

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.

OYUNDAN ÇIKTI

Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.


Etiketler: #Gabriel Paulista #sakatlık #beşiktaş #uefa avrupa ligi

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