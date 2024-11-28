Loris Karius'tan Beşiktaş itirafı: 'Dava açmak zorunda kaldım'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:33

Güncelleme: 28.11.2024 - 18:33

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool ile Real Madrid arasında 2018 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatanın ardından kariyeri düşüşe geçen Karius (O dönem Liverpool kalesini koruyordu), bu konuyla ilgili, "Son yıllarda ne yaparsam yapayım, o geceyi silmek için asla yeterince iyi olmadı. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finainden sonra toparlanmak zor oldu. O geceyi unutmak çok zordu. Diğer kulüplerde bile bunun benim için dezavantaj olduğunu hissettiğim zamanlar oldu" dedi.

KARIUS'TAN BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Liverpool'daki o hatasının ardından aynı yıl Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Karius, Türkiye kariyeriyle ilgili, "Liverpool'dan ayrıldım ve beni gerçekten çalkantılı bir dönem olan Türkiye'ye götürdü. Zaten kırılgan olduğum bir dönemde pek çok şey oluyordu. Çok fazla kaos vardı. Beş ya da altı ay boyunca maaş alamadım ve kulübe dava açmak zorunda kaldım. Bu sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey değil ama gerçekten başka bir seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.

67 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Liverpool'un ardından transfer olduğu Beşiktaş'ta 67 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki eldiven Mart 2020'de ise siyah-beyazlılardan ayrılarak Liverpool'a geri döndü.

Liverpool'un ardından Union Berlin ve Newcastle United gibi takımlarda oynayan Karius, temmuz ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.