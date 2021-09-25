Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni olarak gösterilen kondisyoner konuştu!

Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Moreno, "Bizim burada üçüncü sezonumuz ve aynı idman metodları kullanıyoruz. Bu metodlarla bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatların yarısı darbe" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2021 Cumartesi, 09:13
Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni olarak gösterilen kondisyoner konuştu!
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Beşiktaş, futbol tarihinde ender görülen bir sakatlık tablosuyla karşı karşıya kaldı.12-13 futbolcu neredeyse aynı anda sakatlık yaşadı.

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone'ye çevrildi. Sakatlıklarda idman yöntemlerinin bir etkisinin olup olmadığı sorusuna Marreno, sosyal medya üzerinden Türkçe yazarak yanıt verdi. İtalyan futbol adamı, "Bizim burada üçüncü sezonumuz ve aynı idman metodları kullanıyoruz. Bu metodlarla bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatların yarısı darbe. Ne kadar maç oynuyorsun bu kadar darbe olur. Adale sakatlar ise zeminle olur, yorgunluk olur, yoğun fikstür olur, şansızılık" dedi.

Chuck Bartowski isimli bir Twitter kullanıcısının Marrone'nin takıma yaptığı yüklemenin sakatlıklara neden olduğunu söylemesine de yanıt veren İtalyan, şunları dile getirdi: "Yükleme ile ilgili bizim milli oyuncular hiç bir yükleme yapmadan (çünkü bizimle idman yapmadılar) yine adele sakat oldu. Tabii ki çok ciddi, her konuyu inceleyeceğiz. Bu sorunları halletmek için."

NEVİO SCALA İLE BİRLİKTE GELDİ

57 yaşındaki Marrone, 2001-2002 sezonunda Nevio Scala ile birlikte Beşiktaş'a gelmişti. İtalyan futbol insanı, daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşti. Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan İtalyan, 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli ile birlikte yine Beşiktaş'a döndü. Ve Marrone, Sergen Yalçın ile birlikte siyah beyazlılarda üçüncü dönemini yaşıyor.


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