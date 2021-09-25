Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni olarak gösterilen kondisyoner konuştu!

Beşiktaş, futbol tarihinde ender görülen bir sakatlık tablosuyla karşı karşıya kaldı.12-13 futbolcu neredeyse aynı anda sakatlık yaşadı.

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone'ye çevrildi. Sakatlıklarda idman yöntemlerinin bir etkisinin olup olmadığı sorusuna Marreno, sosyal medya üzerinden Türkçe yazarak yanıt verdi. İtalyan futbol adamı, "Bizim burada üçüncü sezonumuz ve aynı idman metodları kullanıyoruz. Bu metodlarla bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatların yarısı darbe. Ne kadar maç oynuyorsun bu kadar darbe olur. Adale sakatlar ise zeminle olur, yorgunluk olur, yoğun fikstür olur, şansızılık" dedi.