Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi son durum, kimler oynayacak?

25 Eylül 2021 Cumartesi, 08:43

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlıklara yenileri eklendi. Tam 11 eksikle Altay deplasmanına giden siyah-beyazlılarda 4 futbolcu daha kervana katıldı.

Önce karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bosnalı yıldız, 31. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Miralem Pjanic'in sağ arka adalesinde sorun yaşadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun kesin durumu yarın çekilecek MR ile belli olacak. Ancak Pjanic'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında oynaması şüpheli görünüyor. Ancak Beşiktaş'ta sakatlıklar bununla sınırlı kalmadı.

Maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup da sakatlandı. Sağlık görevlileri siyah-beyazlı oyuncu için sahaya girdi. Bir süre sonra tecrübeli orta saha oyuncusu yürüyerek dışarı çıktı ve devam edemeyerek yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

SALİH UÇAN'DAN KÖTÜ HABER

Karşılaşmanın ardından ise Salih Uçan'ın da sakatlandığı bildirildi. Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan orta saha oyuncusunun durumu da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Az görülür bir şanssızlık yaşayan Beşiktaş'a son kötü haber ise Atiba Hutchinson'dan geldi. A Spor, siyah-beyazlıların jokerinin adalesinde ağrı hissettiğini ve Ajax maçında oynamasının zor göründüğünü duyurdu.

Buna karşılık teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi güzel haberler de verdi. Siyah-beyazlıların hocası Altay maçında forma giymeyen Batshuayi, Rosier ve Larin'in Ajax karşısında oynayabileceğini açıkaldı. Ayrıca Necip Uysal ile Alex Teixeira'nın da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kadroda olması bekleniyor





İşte Ajax maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcuların son durumu:

- Rosier (Ligde cezalıydı dönüyor)

- Welinton (Sakat)

- Montero (Hasta, oynaması zor)

- Vida (Sakat)

- Atiba (Oynaması zor)

- Necip (Oynayacak)

- M.Topal (Sakat)

- N'Koudou (Sakat)

- Pjanic (Sakat)

- Oğuzhan (Şüpheli)

- Salih (Sakat)

- Ghezzal (Sakat)

- A.Teixeira (Oynama ihtimali var)

- Larin (Oynayacak)

- Batshuayi (Oynayacak)



