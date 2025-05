Beşiktaş'ta seçim günü: Başkan adaylarından ilk açıklama

Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:39

Güncelleme: 11.05.2025 - 11:39

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

SERDAL ADALI

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

10.05: Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul başladı.

10.20 Gürkan Aksoy: Sevgili Beşiktaşlılar, artık yeter. Beşiktaş yıllardır günü birlik kararlarla yürütüldü. Biz bu düzeni değiştirmek ve adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Beşiktaşımızın her seçimi demokratik olmalı diye savunuyoruz. Beşiktaş'ı şahsi hesapları için kullananlar rant kapısı haline getirdi. Karşınızda dürüst, her zaman hesap veren bir yönetim olacağımıza söz veriyoruz. Beşiktaş'ın sadece bir başkana ihtiyacı yoktur. Liderlik yapabilecek birine ihtiyacı vardır. Biz camiamızın her karışını bilen, dava taraftarlarıyız. Artık Beşiktaş'ı menfaatcilerin değil, menfaatsiz sevenlerin yönetme zamanıdır. Bizden sonraki her yönetim kendi yaptığı borçtan sorumludur. Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayanlar faiziyle geri almayacaktır. Taraftar sadece bilet sahibi değil, söz sahibi de olacaktır. Kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ı bu hale getirenlerle helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız. Ya değişim ya çöküş. Biz Beşiktaş için buradayız. (Sermaye artırımı) Sürecin alelacele seçim öncesinde yürütülmesini hepimiz takip ettik. Başarısızlıkla tamamlanmasını üzülerek seyrettik. Hani projeyle Bankalar Birliği'nden çıkıyorduk. Hani bu kurtuluş projesiydi? Soruyorum, şimdi ne oldu?

10.35 Serdal Adalı: Tarihimizin en çalkantalı döneminde göreve başladık. 4 aylık süre boyunca da sadece saha sonuçları için çaba vermedik. Bizim silmeye çalıştığımız izler, kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde Beşiktaş'ta konuşulan konular teker teker değişti. Göreve gelirken 1.5 yıllık sabır istememizin sebebi teşhisleri doğru koyabilmek ve temelleri doğru atabilmekti. Bu camiayı daima pusu kültürü içerisinde tutmaya çalışanlara asla teslim etmeyeceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren mali ve sportif hamlelerle neler yapacağımızı göstereceğiz. En radikal değişimi futbol şubemizde yaptık. Şu anda en önemli kulüpleriyle eş değer futbol aklına sahibiz. Doğru hoca, doğru idari kadro ve doğru enerjiyi futbol şubemizde yavaş yavaş yakalamaya başladık. Hep söylediğim gibi istikrar yeniden Beşiktaş Kulübü'nde hakim olmalıdır. Beşiktaş, 6 ayda bir kongre yapıldığı, yönetim değişikliklerinin konuşulduğu bir yer olmamalıdır. Üzülere söylüyorum ki istenen birlik ve beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırımı sürecinde gördük. Ülkemizde son yıllarda dizayn edilen iki takımlı futbol ortamına tepkimizi hem sahadaki hem de saha dışındaki davranışlarımızla göstereceğiz.

11.07: Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.