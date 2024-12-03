Beşiktaş'ta seçim kararı: Tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nde Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulunun, yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta seçim kararı: Tarihi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:51

Süper Lig'de Hatayspor ile berabere kalarak kötü gidişata son veremeyen Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu, salı günü olağanüstü toplandı. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı camianın, 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimde yeni başkanını seçeceği kaydedildi.

HÜSEYİN YÜCEL KONUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel'in, bugün (salı) saat 17.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in saat 17.30'da düzenleyeceği basın toplantısında başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

ARKA ARKAYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu.

MAYISTA OLAĞAN GENEL KURUL

Üst üste ikinci kez olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta mayıs ayında ise Olağan Seçimli Genel Kurul yapılacak.


Etiketler: #Hüseyin Yücel #beşiktaş #Seçim

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