Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız futbolcu için kararını verdi! Yollar ayrılıyor
Valerien Ismael'den sonra göreve gelen Şenol Güneş, ilk maçından sonra performansını yükseltmeyen oyuncularla yollarını ayıracaklarının sinyalini vermişti. Deneyimli teknik direktör, sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Dele Alli'yi takımda istemiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçın ardından yaptığı açıklamada, performansını yükseltmeyen oyuncularla yola devam etmeyeceklerini sinyalini vermişti.
Sabah'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla kiralık olarak transfer edilen Dele Alli'nin ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonu 8 milyon Euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor.
İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!
Beşiktaş yönetiminin yaz transfer döneminde opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon Euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamadı.
Siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig ve bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi.
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