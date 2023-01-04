Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sol beke sürpriz isim

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:18

Ara transfer döneminde oyuncu arayışlarına başlayan Beşiktaş, sol bek için gündeme Hasan Ali Kaldırım'ı aldı. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in işaret etmesinden sonra siyah-beyazlılarda gündeme geldi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunma hattını güçlendirmek için transfer raporu sundu. Güneş, sağ bek, sol bek ve stopere transfer isterken yerli ve yabancı isimleri de listeye ekledi. Yayıncı kurluş beIN Sports'un haberine göre, listede sol bek için Hasan Ali Kaldırım'ın ismi gündeme geldi.

İNGİLİZ YILDIZ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş, savunma hattı transferi yanı sıra forver arkası için de görüşmelere başladı. Güneş'in hücum hattını da güçlendirmek istemesi sonrası yönetim hücum oyuncuları listesinde forvet arkası oynayan isimleri de gündemine aldı.

Dele Alli

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dele Alli ile yollar ayrılacak. Beklenen performansa ulaşamayan ve karşılamalarda düşük tempoda kalan 28 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilmesi bekleniliyor. Siyah-beyazlılar oyuncuyla görüşerek devre arasında yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

İSPANYOL OYUNCU YOLCU

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen İspanyol savunma oyuncusu Montero'nun bonservisi alındıktan sonra istenilen performansa ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, İspanyol savunma oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Montero, bu sezon Süper Lig'de sadece 3 karşılaşmada görev alabildi.

Francisco Montero (sağda)

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki sol bek oyuncusu bu 6 karşılaşmada gol ve asist katkısı veremedi. Tecrübeli oyuncu UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ise 5 karşılaşmada görev aldı. Oynanan bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.