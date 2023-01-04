Beşiktaş'ta tek eksik Rachid Ghezzal

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:37

Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Rachid Ghezzal dışında tam kadro çalışmalarını sürdürüyor.

SAISS DÖNDÜ

Son olarak Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in de önceki günkü idmanla birlikte takıma katılması, teknik heyeti bir hayli memnun etmişti.

Rachid Ghezzal

Fanatik'in haberine göre, Ghezzal'in mart ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimali bulunurken Saiss'in ise bir aksilik olmaması halinde Kasımpaşa karşısında 11'de olacağı ifade edildi.