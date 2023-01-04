Beşiktaş'ta tek eksik Rachid Ghezzal
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 7 Ocak Cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı öncesi Rachid Ghezzal dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.
Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Rachid Ghezzal dışında tam kadro çalışmalarını sürdürüyor.
SAISS DÖNDÜ
Son olarak Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in de önceki günkü idmanla birlikte takıma katılması, teknik heyeti bir hayli memnun etmişti.
Rachid Ghezzal
Fanatik'in haberine göre, Ghezzal'in mart ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimali bulunurken Saiss'in ise bir aksilik olmaması halinde Kasımpaşa karşısında 11'de olacağı ifade edildi.
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