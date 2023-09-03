Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından konuştu. Şenol Güneş, transfere ilişkin görüşlerini aktardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"Konyaspor ve Pendikspor ile iç sahada berabere kaldık. İki maçı da kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Bugün oyuncular iyiydi. Akıllı, dikkatli, cesur ve oyunu okuyarak oynadılar."
"GEÇ GELENLER OLDU"
Oyunu iki yarıda da rakip sahada oynadık. İkinci yarı kopmalar oldu. Pas yaparak dinlememiz lazımdı. Oyuncu kalite üstünlüğü, oyun üstünlüğü skora da yansıdı. 5 de olabilirdi. Ligde 2 puan kayıpla gidiyoruz. Moralimiz, umudumuz, gücümüz var diye düşünüyoruz.
"Geç gelenler var, onlar da daha iyi olacak. Milli arada oyunculara başarılar diliyorum. Tatile gidenlere, iyi tatiller. Çok oyuncu milli takımlara gidecek, sonra üç günde bir maç yapacağız. Dinlendikten sonra yeniden başlayacağız."
STOPER TRANSFERİ
"Bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var. Stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız."
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