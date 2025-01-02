Beşiktaş'ta Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını kendi cebinden karşıladı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:33

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına örnek bir davranış sergiledi.

Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.

Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.


Etiketler: #beşiktaş #serdal adalı #Trendyol Süper Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler