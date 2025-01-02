Beşiktaş'ta Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını kendi cebinden karşıladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına örnek bir davranış sergiledi.
Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.
Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.
Etiketler: #beşiktaş #serdal adalı #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ta Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi
- Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!
- Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
- Yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz
- Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay Amatör Lig'e transfer oldu
- Hoffenheim Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı
- Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
- Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı!
- Galatasaray'a transferde kötü haber!
- Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü
En Çok Okunan Haberler
-
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Bahçeli'yi üzecek karar
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- O anlar kameraya yansıdı
- Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!
- Emekli maaşında kritik gün yarın!