Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri açıklandı!

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri açıklandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:55

Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz


Etiketler: #beşiktaş #serdal adalı #Hüseyin Yücel

İlgili Haberler

Ciro Immobile'den Beşiktaş itirafı: 'Türkiye'ye eğlenmek için geldim'

Ciro Immobile'den Beşiktaş itirafı: 'Türkiye'ye eğlenmek için geldim'
Hüseyin Yücel'den flaş seçim açıklaması: 'Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli'

Hüseyin Yücel'den flaş seçim açıklaması: 'Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli'
Beşiktaş'tan UEFA'ya Twente maçı başvurusu: 'Başka bir kentte oynanması için...'

Beşiktaş'tan UEFA'ya Twente maçı başvurusu: 'Başka bir kentte oynanması için...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler