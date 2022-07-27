Beşiktaş'ta Serdar Saatçı için yeni karar

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:09

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Serdar Saatçı ile ilgili belirsizlik son buldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giden Saatçı ile ilgili karar verildi.

Milliyet'in haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'yı affetti.

Avusturya kampında, Viktoria Plzen ile yapılan hazırlık maçında, 72. dakikada oyuna giren Serdar, 84. dakikada Teknik Direktör Valerian İsmael tarafından oyundan alındı. Hocasının bu kararını sindiremeyen genç futbolcu ise doğrudan soyunma odasına gitti. Bunun üzerine İsmael, Serdar'ı kadro dışı bıraktı. Takım, ikinci etap kamp çalışması için yeniden yurt dışına giderken, Serdar Saatçı da İstanbul'da idmanlarına devam ediyordu.

ÇEBİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi Altan Akdil'in öncülüğünde, başkan Ahmet Nur Çebi'den randevu alan Serdar, önceki gün Akdil ve eniştesi Hüseyin Bey ile birlikte kulübe gitti. Burada Başkan Çebi ile buluşan genç futbolcu, pişmanlığını dile getirip özür diledi.