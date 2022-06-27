Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri gerçekleşti.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Valerien Ismael ile genç futbolcular Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Oğuzhan Akgün ve Semih Kılıçsoy, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ismael ile futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Futbol Takımımızda Sezon Öncesi Rutin Sağlık Kontrolleri @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde Başladı— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 27, 2022
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