Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri, Jorge Jesus'un isteğiyle değişiyor

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:18
<p>Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus’un isteği üzerine düzenleme çalışmaları devam ediyor.</p>

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus’un isteği üzerine düzenleme çalışmaları devam ediyor.

<p>67 yaşındaki teknik direktörün talimatı ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihinden itibaren kazanılan 28 şampiyonluğun görselleri oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridor duvarlarına kaplandı.</p>

67 yaşındaki teknik direktörün talimatı ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihinden itibaren kazanılan 28 şampiyonluğun görselleri oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridor duvarlarına kaplandı.

<p>Sarı-lacivertli oyuncuların kazanan takımda oldukları bilincinin arttırılmasını amaçlayan çalışma sonrası Samandıra’da motivasyon unsurları en üst seviyeye çıktı.</p>

Sarı-lacivertli oyuncuların kazanan takımda oldukları bilincinin arttırılmasını amaçlayan çalışma sonrası Samandıra’da motivasyon unsurları en üst seviyeye çıktı.

<p>Yeni sezona “sahne bizim” sloganı ile hazırlanan futbolcular yapılan çalışmaları çok beğenirken, yeni sezonda şampiyonluk yaşayarak kendi resimlerini tesislerin duvarlarında ölümsüzleştirmek adına birbirlerine söz verdiler.</p>

Yeni sezona “sahne bizim” sloganı ile hazırlanan futbolcular yapılan çalışmaları çok beğenirken, yeni sezonda şampiyonluk yaşayarak kendi resimlerini tesislerin duvarlarında ölümsüzleştirmek adına birbirlerine söz verdiler.

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