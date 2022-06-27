Steven Caulker Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları devam ederken milli futbolcular da takıma katıldı. Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Steven Caulker de takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık bölümü tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker’a yo-yo testi uygulanırken, Zajc'ın takıma öğleden sonra katılacağı ifade edildi.
Fenerbahçe’de sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen Dimitris Pelkas çalışmalarda yer almadı.
PEREIRA BİLETİNİ KESTİ, JESUS GERİ ÇAĞIRDI
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kadroda düşünmediği için Gaziantep FK'ya kiraladığı Steven Caulker, sarı-lacivertli takıma geri döndü.
Sarı-lacivertlilerde hiç süre almadan 450 bin Euro kazanan İngiliz futbolcu, Vitor Pereira'nın olumsuz raporuyla takımdan gönderilmişti.
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