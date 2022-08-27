Beşiktaş'ta Sivas öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Cezayirli oyuncunun, Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:19
Beşiktaş'ta Sivas öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu merak ediliyor. Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı.

2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Ghezzal’ın tedavisi tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal’ın durumu pazartesi günü netlik kazanacak.

WELINTON TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş’ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah beyazlılarda Souza ve Atiba’nın sakatlıkları ise sürüyor.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı, pazartesi Vodafone Park’ta oynanacak. 21:45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


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