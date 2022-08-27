Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir’in Avrupa maçları programı belli oldu
Avrupa'da ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Sivasspor evinde, Trabzonspor ile Başakşehir ise ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.
Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde maç takvimleri belli oldu. Fenerbahçe ve Sivasspor’un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir’in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:
FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev
15 Eylül Rennes-Fenerbahçe
6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca
13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe
27 Ekim Fenerbahçe-Rennes
3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe
TRABZONSPOR’UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor
15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız
6 Ekim Monaco-Trabzonspor
13 Ekim Trabzonspor-Monaco
27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor
3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros
BAŞAKŞEHİR’İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Hearts-Başakşehir
15 Eylül Başakşehir-Fiorentina
6 Ekim RFS-Başakşehir
13 Ekim Başakşehir-RFS
27 Ekim Fiorentina-Başakşehir
3 Kasım Başakşehir-Hearts
SİVASSPOR’UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag
15 Eylül Cluj-Sivasspor
6 Ekim Sivasspor-Ballkani
13 Ekim Ballkani-Sivasspor
27 Ekim Sivasspor-Cluj
3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor
GRUPTA İLK SIRAYI ALANLAR İKİNCİ TURA ÇIKACAK
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonlandıran takımlarla play-off turunda eşleşecek.
Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Liginde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.
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