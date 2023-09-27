Beşiktaş'ta taraftar Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti!

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah beyazlıların Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynanan ve sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldığı maçta başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 22:17
Beşiktaş'ta taraftar Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti!
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Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanında oynanan maç sırasında yönetimi ciddi şekilde protesto etti.

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Adana Demirspor deplasmanında taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.


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