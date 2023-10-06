Beşiktaş'ta taraftarı İbrahim Üzülmez ikna etti
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, Beşiktaş-Lugano karşılaşması sonrası stadyumdan ayrılmayan siyah-beyazlı taraftarları ikna etti.
Beşiktaş taraftarları, 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşması sonrası uzun süre stadyumdan ayrılmadı.
Beşiktaş-Lugano maçını arkadaşının locasından takip eden siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, stadyumu terk etmeyen ve takımın sahaya çıkmasını isteyerek futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarlarla konuştu.
Beşiktaş'a gönül veren futbolseverleri yaptığı konuşmanın ardından ikna eden Üzülmez, taraftarların stadyumdan ayrılmalarına vesile oldu.
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