Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk antrenmanlarına çıktı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, Siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanlarına çıktılar.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond da takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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