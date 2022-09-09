Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti
Beşiktaş Kulübü, Adana Demrispor'dan Tayyip Talha Sanuç'un transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş’a Hoş Geldin Tayyip Talha Sanuç— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 8, 2022
https://t.co/RCyyjL3ccu pic.twitter.com/y4Q0BAH3s0
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