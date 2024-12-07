Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç şoku!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:07

Güncelleme: 07.12.2024 - 21:07

Beşiktaş'ta şanssız sakatlıklar yaşayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dâhil oldu.

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista'nın ardından Tayyip Talha Sanuç sakatlanan bir başka defans oyuncusu oldu