Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç şoku!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta şanssız sakatlıklar yaşayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dâhil oldu.
Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista'nın ardından Tayyip Talha Sanuç sakatlanan bir başka defans oyuncusu oldu
Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #tayyip talha sanuç #sakatlık
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