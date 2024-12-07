Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç şoku!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç şoku!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:07

Beşiktaş'ta şanssız sakatlıklar yaşayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dâhil oldu.

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista'nın ardından Tayyip Talha Sanuç sakatlanan bir başka defans oyuncusu oldu


Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #tayyip talha sanuç #sakatlık
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