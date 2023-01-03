Beşiktaş'tan VAR kayıtları açıklaması: 'Anlayamadık'
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı VAR kayıtlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarının kamuoyuna açılması sonrası açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!
Şiddet yok abartıyor
Hakem yorumu
''Ofsaytımsı''
Hakem yorumu değil"
''Şiddet yok abartıyor''— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2023
Hakem yorumu ??
''Ofsaytımsı'' ??
Hakem yorumu değil ?? https://t.co/iRPdg8CgOb
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