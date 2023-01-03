Beşiktaş'tan VAR kayıtları açıklaması: 'Anlayamadık'

03 Ocak 2023 Salı, 18:35

Beşiktaş, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarının kamuoyuna açılması sonrası açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!

Şiddet yok abartıyor

Hakem yorumu

''Ofsaytımsı''

Hakem yorumu değil"