Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat için karar!
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.
Beşiktaş Kulübü'nde kısa süre önce yapılan Divan Kurulu Toplantısı yarıda kalmıştı.
Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylar nedeniyle Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ile ilgili karar verildiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.
Karar yönetim kuruluna iletildi. Yönetim, kararı onayladığı takdirde Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.
Etiketler: #beşiktaş #Hasan Arat #Tevfik Yamantürk
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