Beşiktaş'ta Tyler Boyd sürprizi!
Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Boyd, yeni sistemde Kevin N'Koudou'yu geride bıraktı ve göze girmeyi başardı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Avusturya'da kamp yapmıştı. Siyah-beyazlı takımın yaptığı bu kampta bazı isimler Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girdi. O isimlerden birinin Tyler Boyd olması gözlerden kaçmadı.
BOYD, ISMAEL'İN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Avusturya kampı, Tyler Boyd ve transferde Lorient ile anılan Kevin N'Koudou'nun rollerini değiştirdi. Boyd, antrenman ve hazırlık maçı performansıyla Ismael'in beğenisini kazandı. N'Koudou'nun ise 3-4-3 sistemine uyum sağlayamadığı göze çarptı.
BOYD KALIP, N'KOUDOU GİDEBİLİR
Fransız çalıştırıcı Ismael'in takımdan gönderilecek futbolcular listesinde yer alan Boyd'u rotasyonda kullanabileceği iddia ediliyor. N'Koudou ise Lorient ile anlaşma sağlanabilirse takımdan ayrılacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSLARI
2021-22 sezonunda formasını giydiği Çaykur Rizespor'da 29 maçta 1781 dakika süre alan Tyler Boyd, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti. N'Koudou ise geçen sezon sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.
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