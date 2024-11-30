Beşiktaş'ta Ümraniye'ye sürpriz ziyaret! Başkan Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi
Beşiktaş'ta yeni başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler, Ümraniye'de takımla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünde başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler, siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından organize edilen buluşmada başkan Hüseyin Yücel'in yanı sıra asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.
Başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün içinden geçtiği süreçle ilgili bilgilendirdiği futbolculara Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta başarı diledi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Hüseyin Yücel, Futbol A Takımımızla Buluştu
Başkanımız Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularımızla bir araya geldi.
Buluşmada; Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar da yer aldı."
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