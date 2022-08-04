Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın geleceği netleşiyor!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:44

Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Utku Yuvakuran'ın geleceğiyle ilgili son durum belli oldu. Siyah-beyazlı takımda şans bekleyen Utku Yuvakuran kariyer planını yaptı.

BEŞİKTAŞ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Sporx’in haberine göre, Utku Yuvakuran takımda kalacakmış gibi çalışsa da siyah-beyazlı eldiven düzenli olarak forma giymek istiyor. Göztepe ile anılan Utku Yuvakuran, Beşiktaş ile yapacağı son görüşmenin ardından kariyerine yön verecek.

UTKU'YA TEKLİFLER VAR

24 yaşındaki kaleciye çeşitli kulüplerden teklifler geldi. Utku Yuvakuran, geçen sezon Karagümrük'te 2 maçta 180 dakika süre aldı. Utku Yuvakuran 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 12 maçta 1066 dakika görev yapmıştı.