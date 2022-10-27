Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Valerien Ismael'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Fransız teknik adam ile anlaşmaya varılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
İşte Beşiktaş'tan Ismael için KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir."
TEŞEKKÜR MESAJI
Beşiktaş, KAP'ın yanı sıra resmi internet sitesinden de bir açıklama yaptı ve "2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valerien Ismael'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın başında 19 maça çıkan 47 yaşındaki teknik adam 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
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