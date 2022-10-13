Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

13 Ekim 2022 Perşembe, 08:47

Spor Toto Süper Lig 'de 10. hafta mücadelesinde pazar günü Trabzonspor'u konu edecek Beşiktaş'ta teknik ekip, dev karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael farklı taktikler üstünde duruyor.

ISMAEL ÇİFT FORVET DENEDİ

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor'u geniş bir biçimde analiz eden Ismael, son olarak çift forvet sistemini denedi. Ismael'in, Wout Weghorst'la birlikte Cenk Tosun'u ileri bölümde birlikte değerlendirdiği öğrenildi. Maç gününe kadar farklı planları denemeye devam edecek olan Ismael'in, Vodafone Park'ta zaferi getirmesi en yüksek sistemi sahaya süreceği ifade edildi.

ÇEBİ'DEN ISMAEL'E DESTEK

Bu arada teknik direktör Valerien Ismael ile bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adamın yanında olduğunu bir kez daha tekrarladı. Başkan Çebi, "Burası Beşiktaş. Başarı kriteri olarak tek sonuç şampiyonluk. Size ve ekibinizle kurduğunuz kadroya güveniyorum. Biz şampiyon olacağız. Yapılan eleştiriler, kişisel olanlar dışında normal. Zira böyle güçlü bir takımdan beklenti büyük oluyor. Bizler idari olarak, sizler de saha içinde en iyisini yaparsanız hedefe ulaşırız. Başarı birlik ve beraberlik ile gelir. Her şartta desteğimiz tam" ifadelerini kullanarak güven tazeledi.