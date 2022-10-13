Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 16 Ekim Pazar günü konuk edecekleri Trabzonspor için farklı bir taktik üzerinde çalışıyor.
Spor Toto Süper Lig 'de 10. hafta mücadelesinde pazar günü Trabzonspor'u konu edecek Beşiktaş'ta teknik ekip, dev karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael farklı taktikler üstünde duruyor.
ISMAEL ÇİFT FORVET DENEDİ
Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor'u geniş bir biçimde analiz eden Ismael, son olarak çift forvet sistemini denedi. Ismael'in, Wout Weghorst'la birlikte Cenk Tosun'u ileri bölümde birlikte değerlendirdiği öğrenildi. Maç gününe kadar farklı planları denemeye devam edecek olan Ismael'in, Vodafone Park'ta zaferi getirmesi en yüksek sistemi sahaya süreceği ifade edildi.
ÇEBİ'DEN ISMAEL'E DESTEK
Bu arada teknik direktör Valerien Ismael ile bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adamın yanında olduğunu bir kez daha tekrarladı. Başkan Çebi, "Burası Beşiktaş. Başarı kriteri olarak tek sonuç şampiyonluk. Size ve ekibinizle kurduğunuz kadroya güveniyorum. Biz şampiyon olacağız. Yapılan eleştiriler, kişisel olanlar dışında normal. Zira böyle güçlü bir takımdan beklenti büyük oluyor. Bizler idari olarak, sizler de saha içinde en iyisini yaparsanız hedefe ulaşırız. Başarı birlik ve beraberlik ile gelir. Her şartta desteğimiz tam" ifadelerini kullanarak güven tazeledi.
Video Haberler
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- Metrelerce yükseklikten düştü
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü