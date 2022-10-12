Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması!

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:16

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Monaco'yu konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Umut Bozok basın toplantısında konuştu.

Avcı, "Monaco'yla orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynamak bizi zihinsel ve fiziksel olarak yordu. O maçı anlatmıştım. Yarın oyun 11'e 11 başlayacak. Özellikle 3 maç oynadık Avrupa Ligi'nde, kırmızı kartlar oldu. 2'si rakibe, 1'i bize oldu. Burada daha dikkatli olmak lazım. Rakibimizin çıkışı devam ediyor. Bu liglerin standart ve kaliteli bir takımı. Formasyonlarını 4-4-2'ye çevirdiler. Diğer formasyona da hazırlandık. Yarın grubun iki tane 6, iki tane 3 puan var. Herkes çıkabilir, dışında da kalabilir. Yarın içeride oynayacağımız maç, özellikle taraftarımızın vereceği destekle beraber rakibi baskı altına almalıyız. Taraftarımızla geçen sezon birçok şeyi başardık. Bize pozitif destekleri olacağına inancım fazla. Kendi seyircimizin önünde kazanarak bir avantaj sağlamak bütün arzumuz. Grubun içinde kalıp devam etmek bir arzum. Hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Ligde hafta sonu Beşiktaş ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Şu an bir sonraki maçı düşünmüyoruz. Sıradaki maç, en değerli maç. Ligin daha 9. haftasındayız. Biz Beşiktaş ile 10. haftada final oynamıyoruz, bir lig maçı. Monaco maçı, gruptan çıkmak için önemli" dedi.

Gbamin'in durumunun sorulması üzerine Abdullah Avcı, "Gbamin sakatlıktan çıktı, Ümraniye maçından iyi çıktı. Sonuçları alalım, testte, bence oynama ihtimali fazla" açıklamasını yaptı.

"SÜRPRİZ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bordo-mavili teknik adam sözlerine, "Bizim işimiz bu oyun, futbol. Performans işi. Hayatta, futbola birbirine benzer. Her zaman olumlu gitmez. Bu gidişatta neler yapabiliriz bunu arıyoruz. Bu bazen fiziksel, bazen taktiksel, bazen birebir iletişimle. Zihin tarafı daha önemli. Futbol takımlarında alacağın sonuçlar, bu durumu daha yukarı çeker. Bunun için kulüpte oyuncularla birebir görüşmeler yapıyoruz. Eksik neler yapıyoruz, daha iyi hale nasıl getiririz bakıyoruz. Bence olumlu gidiyoruz. Birçok şeye bakarsın geçiş süreciyle ilgili. Bir sürü detaylar var. Özeleştiri yapıyoruz. İyi ve olumlu hava var. Taraftarımız önünde bir fırsat var. İştah, arzu ve hızımızı, konsantrasyonumuzu artırarak devam etmek istiyoruz" ifadeleriyle devam etti.

Kadro için gelen soruya Abdullah Avcı, "Kadro belli zaten. Belli yerlerde rotasyon yapamıyorum. Oyuncuların ölçüm sonuçlarına bakacağız, antrenmanı yapacağız. Zaten Maxi cezalı. Fransızlar ile oynadığımız için maçı Umut'a bıraktık. Umut ile başlayacağız. Uzun sakatlıklar dışında oyuncularım döndü. Kadroda büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

Daha iyiye gitmek istediklerini söyleyen deneyimli hoca, "Oyunculara daha doğrusunu anlatarak ilerlemeye çalışıyoruz. Kendini ispat etmeyi en deneyimli oyuncum bile deneyebiliyor. Kazanmak isteyen bir duygudur bu oyun, bir an evvel sonuç almak istersin. Bu seni oyunda basitten zora götürür. Duran topu dahi geçen hafta iyi kullanamadık. Bunlar, bu sürecin içinde var. Çalışarak, iletişim kurarak daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Bu bir savunma değil. İlk 11'de 7-8 tane değişim var. İyi bir oyuncu grubu var. Sağ bek Danimarka, sol bek Türk Milli Takımı oyuncusu. Slovak, Türk Milli Takımı, Uruguay, Cape Verde Milli Takımı'na gidenler var. Yüzde 70-80'i milli takım oyuncusu. Zaman zaman oyun içinde kopukluklar olacaktır. Ligde kaybettiğimiz bir şey yok, yarışın içindeyiz. İyi olmayan şeyleri iyiye götürmeye çalışacağız. İçerideki 2 maçı kazanırsak gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Önce yarın kazanalım ve 3 puanı cebimize koyalım" değerlendirmesini yaptı.

"TRABZON'LA AVRUPA ARASINDA FARK YOK"

Umut Bozok ise, "Monaco'da üzgün bir senaryo oldu. Fransa'nın en iyi takımlarından biri. Çok kaliteli oyuncuları var. Özgüvenleri fazla. Badiashile, Fofana ilk kez Fransa Milli Takımı'na çağrıldı. Bence özgüveni baya yüksek şu an. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Hedefimiz burada maçları kazanmak, gruptan çıkmak için büyük bir avantaj almak" dedi.

Golcü futbolcu, ayrıca, "Türkiye'ye gelmek istemiyordum ama Kasımpaşa beni ikna etti ve getirdi. Trabzonspor'da oynamakla Avrupa'da oynamanın hiçbir farkı yok. Şampiyon bir takıma geldim. İleride Avrupa'ya da gidebilirim, Türkiye'de de kalabilirim. Pek fark yok" yorumunda bulundu.