Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:27
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yan top çalışması ve taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın saat 17.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


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