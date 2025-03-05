Beşiktaş'tan Adnan Karahisar açıklaması: 'Biz oyuncumuzun arkasındayız'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:37

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:37

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, A Spor ekranlarına altyapılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Mollaoğlu, "Altyapı dediğiniz şey, hem bir yetenek hem de bir şans. Dünyada incelediğinizde, her yıl A takıma bir veya maksimum iki oyuncu, altyapıdan yükselerek gelebiliyor. Bir kişinin yükselmesi bile mucize gibi bir şey. Biz Beşiktaş olarak, bu anlamda dünyanın sayılı altyapılarından birisiyiz. Son 5-6 senede bahsettiğiniz isimlerin haricinde; Rıdvan olsun, Demir Ege Tıknaz olsun, Ersin olsun... Buralarda boy gösteren ve transfer olan oyuncularımız var. Önümüzdeki senelerde de minimum bir olacak şekilde A takıma katmayı planladığımız oyuncularımız var" açıklamasını yaptı.

"OLE TÜM MAÇLARIMIZI TAKİP EDİYOR"

"Son birkaç senedir Beşiktaş'ın maddi durumundan kaynaklı olarak ciddi sayıda oyuncu A takıma verildi ve zaman alıyorlar. Önümüzdeki seneler için hazırladığımız 2-3 oyuncumuz var. Teknik Direktörümüz Ole sağ olsun ki, aynı tesiste idman yaptığımız için, ciddi şekilde maçları takip ediyor."

"Oynadığımız her maçı ekibi ile birlikte ciddiyetle takip ediyor ve elinden kağıdı hiçbir zaman düşmüyor. Sürekli not almaya devam ediyor. Ole'nin takıma katıldığı gün, ona hazırladığımız raporu sunduk ve ona önerdiğimiz oyuncuları, hocamızın analizleri ve çalışma metoduyla hazır hale getirmeye çalışıyoruz. En az 8-10 oyuncumuzu kampa göndermeyi planlıyoruz."

"TÜRKİYE'DE BAZI ŞEYLER STRATEJİK"

Soru: "Adnan Karahisar konusu... Son günlerde kamuoyunda çok konuşulan bir konu. Beşiktaş'ın akademi takımında forma giyiyor. 2006 doğumlu ve performansıyla dikkat çeken bir isim. U19 Gelişim Ligi'nde 25 maçta 14 golü var. Fakat U19 Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı, açıklanan son kadroda."

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, "Biz konuyu duyduğumuz an itibarıyla doğrudan federasyonla iletişime geçtik ve bu konuyla ilgili bilgileri aldık. Biliyorsunuz ki Türkiye'de bazı şeyler çok stratejik olabiliyor, hocanın insiyatifinde olabiliyor. Hocanın oyun şekline bağlı olabiliyor. Şimdilik böyle bir kanaat göstermiş ama biz oyuncumuzun arkasındayız. Çok ciddi bir performans sergiliyor ve ligin de gol kralı. Bizim U19 takımımız da şampiyon olmaya ilerliyor. Biz ligde hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı yenmiş bir takımız. Bizim gönlümüzden geçen, milli takımda 11 çıkıp orada aslanlar gibi oynaması ama hoca böyle insiyatif kılmış" sözlerini sarf etti.