Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye sert cevap: 'Kendisi Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 03.03.2025 - 13:40

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 3. olağan toplantısı 1 Mart Cumartesi günü gerçekleşti.

Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, önceki başkanlardan Fikret Orman'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Çebi açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum. Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirleri temlikliydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş.' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur."

FİKRET ORMAN'DAN ÇEBİ'YE CEVAP

Fikret Orman, Radyo Gol'de katıldığı yayında Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yanıt verirken Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'taki yeni dönem için Orman, "Serdal başkan ölü toprağını attı. Hoca geldi. Sonuçlar da gösterdi. Transferle alakalı çok baskı yapıldı. İyi bir duruş gösterdi. Önümüzdeki senenin kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Serdal başkanı severim. Allah yardımcısı olsun. Hasan Arat'la karşı karşıya geldiği seçimde benim söylediklerim adaylıkta etkili olmuştur. Bir mücadele veriyor. Gayet de iyi gidiyor. Serdal Adalı arkadan kumpas kurup iş çevirmez. Serdal Adalı'yı çok severim" açıklamasında bulundu.

Hasan Arat dönemiyle ilgili Orman, "Ben son dönemde Hasan Arat'ın istifa edip gideceğini anladım! Bırakmasın diye 'Kimse sana dokunamaz, seni destekliyoruz. Sen işini yap, sakın bırakıp gitme.' dedim. Şimdi onu çevirip 'Fikret Orman, Hasan Arat'ın hamisiydi!' diyorlar. Kimse bunları yemez" dedi.

Serdal Adalı'ya destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken Fikret Orman şunları söyledi:

"Bizim şu andan itibaren Serdal başkana destek olmamız gerekiyor. Beni yediniz onu yedirmememiz gerekiyor. Şu anda onun başarılı olması için tüm desteği vermemiz lazım. Serdal Adalı'nın 5.5 aylığına gelmemesi normal. Olmaz öyle şey. 5.5 ayda hiçbir şey yapamazsınız. Daha uzun süre görev yapması lazım. Ben Serdal Adalı'nın da başarılı olmasını istiyordum, Hasan Arat'ın da başarılı olmasını istiyordum. Bir 3 sene daha görev yapması gerektiğini düşünüyorum. Serdal Adalı başkanımıza destek verip, önümüzdeki dönemde tek başına aday olup güçlü bir listeyle girmesini desteklememiz lazım."

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yanıt veren Orman, "Ahmet'in özelliği şu, hep acınacak halde. O en iyisini yaptı ama sevilmiyor. Benim yönetimimde çalışırken karşımda hep kuzu gibiydi. Kaale alınacak bir adam değil. Kendisi Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu. Geldi Beşiktaş'a çok büyük zararlar verdi. Biriyle röportaja bile gidemiyor. Kimse seni davet etmiyor. Beşiktaş senden kurtuldu ya. Şimdi Hasan Arat'ın başarısızlığını kendi başarına çevirmeye çalışıyorsun. Beşiktaş'ın yakasından düş. Borcu indirdim diyor. Borcu indirebilmen için geliri artırman lazım. Yalanlarla milleti ikna etmeye çalışıyor. Bıraksın Beşiktaş'ı" dedi.

"CEVABINI MİSLİYLE VERECEĞİM"

Fikret Orman bu açıklamaları yaparken, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi de programa mesaj yolladı.

Ahmet Nur Çebi'nin mesajı şu şekilde:

"Suskunluğunu duruyor duruyor bozuyor Fikret Orman. Hiç susmadı ki zaten. 1.5 yıldır itibar suikastı yapmadım. Genel kurul ve Divan dışında bir kelime etmedim. Daha da sertleşeceğimi bilsin. Her konuştuğunda cevabını misliyle vereceğim. Hayırlı Ramazanlar."

Fikret Orman da cevap olarak şu sözleri sarf etti:

"Misliyle cevabını alır. Elinden geleni ardına koymasın, zaten bugüne kadar koymadı. Beşiktaşlılar onun ne halt olduğunu, ne büyük zararlar verdiğini bilir. Ne gerekiyorsa onu yapsın, ben de ne gerekiyorsa yapacağım."