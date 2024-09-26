Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi taraftarına uyarı!
Beşiktaş Kulübü, Ajax maçı öncesinde maça gelecek taraftarlarını uyardı.
Beşiktaş, Ajax maçı öncesinde bir uyarı mesajı paylaştı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Taraftarlarımızın stadyuma girişte gerektiğinde ibraz etmek üzere yanlarında kimlik veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Şehirde veya stadyumda meşale yakılması halinde, bu eylemde bulunan kişilerin Hollanda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınabileceklerini önemle hatırlatırız.
Ajax ile oynayacağımız maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır.
Kulübümüzün maddi manevi zarara uğramaması ve taraftarlarımızın gelecekteki deplasman maçlarımızda tribünlerde yer alabilmeleri adına tribünde meşale yakılmamasını ve sahaya herhangi bir yabancı madde atılmaması hususlarını önemle belirtiriz.
Ajax kulübüyle varılan mutabakat doğrultusunda taraftarlarımızın stadyumda yol açabileceği zararlar Kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Kulübümüzün hem ceza almaması hem de maddi zarara uğramaması adına stadyuma zarar verilmemesi hususunda dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan rica ederiz."
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