Rui Costa'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü!

Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'a transfer olan Joao Mario ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Rui Costa'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:32

Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'a transfer olan Joao Mario ile ilgili konuştu.

Rui Costa, "Futbolda tanıdığım en olağanüstü oyunculardan, en iyi adamlardan biriydi. Bize çok şey kattı. Şampiyonluk kazandığımız yılda çok etkili oldu ama bağ kopmuştu. Hem biz hem de Mario yollarımızı ayırmanın daha iyi olacağını anladık. Ortada bir şeylerin koptuğu açıkça görülüyordu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bu sezon 2 maça çıkan Portekizli futbolcu 1 asist yaptı.


Etiketler: #Benfica #Rui Costa #beşiktaş #Joao Mario

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