Beşiktaş'tan Al-Musrati açıklaması

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Al-Musrati'nin, Antalyaspor maçında olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 19:17
Beşiktaş'tan Al-Musrati açıklaması
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Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Al-Musrati'nin, Antalyaspor maçında olmayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın sakatlık açıklaması:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Bitexen Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacaktır."


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